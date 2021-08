Incidente mortale a Riace, un morto e due feriti

Riace (Reggio Calabria) - Tragico incidente stradale, questa mattina, sulla strada statale 106 nel comune di Riace, nel Reggino. Per cause in corso di accertamento, un'auto e due moto hanno impattato. Nel violento scontro ha perso la vita uno dei motociclisti, secondo quanto rende noto l'associazione di volontariato Basta Vittime Sulla Strada si tratta di un Brigadiere dei Carabinieri in servizio nella Compagnia di Locri. Ci sono anche altri due motociclisti feriti, uno in modo grave. Si tratterebbe - aggiungono - del Comandante della Polizia Municipale di Roccella Jonica, che è stato trasportato al Gom di Reggio Calabria con l'elisoccorso.