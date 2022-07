Serra San Bruno (Vibo Valentia) - Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nei pressi di Serra San Bruno, nel Vibonese. Il 29enne era a bordo di una moto, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto, è caduto dalla moto. Impatto fatale per il giovane. Sul posto il 118 e l’elisoccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare.