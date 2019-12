Incidente stradale a Borgia, auto si ribalta: ferito il conducente

Borgia - Un incidente stradale è avvenuto sulla SP nel comune di Borgia, ad essere coinvolta una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo il solo conducente che è stato affidato alle cure del personale medico del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. L'Intervento dei vigili del fuoco, del comando di Catanzaro distaccamento volontario di Girifalco, è valso alla messa in sicurezza della vettura e della zona interessata dal sinistro. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.

