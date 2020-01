Incidente stradale tra due auto sulla SS 107 nel cosentino, tre feriti

Cosenza - Sono tre le persone ferite, di cui in modo grave, a seguito di un incidente stradale, oggi pomeriggio, sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi di San Pietro in Guarano (Cosenza). L'impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due vetture. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, che hanno fatto intervenire l'elisoccorso, e le squadre dell'Anas. Il traffico veicolare è rimasto a lungo interrotto.

