Incidente su SS106 a Cropani Marina, 3 auto coinvolte: 2 bambini tra i feriti

Cropani (Catanzaro) - Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale e distaccamento di Sellia Marina sono intervenute per un incidente stradale avvenuto sulla SS106 in località Difesa nel comune di Cropani. Tre le automobili coinvolte: una Fiat Grande Punto, una Lancia Musa ed una Fiat Bravo. Quest'ultima solo tamponata. Quattro le persone ferite, una donna con 2 bambini che erano a bordo di un'auto ed il conducente dell'altra. La donna è stata trasferita con elisoccorso in ospedali. I due bambini, che hanno riportato solo contusioni e lievi escoriazioni, sono stati trasferiti in ambulanza. La SS106 è stata chiusa in ambedue le direzioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per quanto di competenza. Ancora in corso gli accertamenti circa la dinamica.

