Incidente sul lavoro, operaio muore nel Reggino

Reggio Calabria - Un operaio di Isola Capo Rizzuto, Francesco Ventura, di 49 anni, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, alle dipendenze di una impresa che lavora per conto di Rfi alla manutenzione della linea ferrata, sarebbe rimasto stritolato dagli ingranaggi di un macchinario che sparge la ghiaia tra i binari. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il corpo dalla morsa del nastro. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Ventura lascia la moglie e due figli di 19 ed 11 anni.

Cordoglio è stato espresso dall’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto: “Un figlio di questa terra, un umile lavoratore, ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro. Una notizia che ci ha riempito di dolore: un padre di famiglia che esce la mattina per guadagnarsi la sua giornata e non fa più rientro a casa. Notizie che non vorremmo mai sentire. Dal profondo del cuore, l’amministrazione comunale esprime vicinanza e sentite condoglianze alla famiglia del povero Francesco”.