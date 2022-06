Cosenza - Ancora sangue sulle strade calabresi. Un grave incidente stradale è avvenuto lungo la statale 106 Jonica nella carreggiata in direzione Reggio Calabria, in località San Giacomo-Marinella (km 316,300), provincia di Cosenza. Nell’incidente autonomo, che ha coinvolto una moto, per cause in corso di accertamento, una persona è deceduta. Il traffico è stato temporaneamente rallentato.