Incidenti stradali nel cosentino, morti due motociclisti

Cosenza – Due incidenti stradali, a poche ore di distanza uno dall’altra, hanno causato la morte di due motociclisti in provincia di Cosenza. Il primo incidente è avvenuto nel territorio di Santa Maria del Cedro, dove uno scooter di grossa cilindrata si è scontrato con una Fiat Punto. Le cause dell'impatto sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto. Il motociclista è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Cosenza dove, però, è morto poco dopo. La vittima aveva 58 anni ed era residente nella cittadina del Cosentino. Il secondo incidente si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 107 Silana Crotonese, nel territorio di Paola, nella Galleria Fontanelle. Anche in questo caso, a perdere la vita è stato un giovane motociclista del quale non sono state rese note le generalità. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il traffico è rimasto completamente bloccato

