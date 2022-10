Inchiesta su sanità in Basilicata, indagato sub-commissario calabrese Esposito: "Fiducia in magistratura, agito seguendo regole"

Potenza - Ernesto Esposito, sub-commissario del governo per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, interviene in merito all'operazione di polizia giudiziaria, condotta da Carabinieri e Polizia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano nella quale sono coinvolti uomini politici e amministratori della Regione Basilicata sulla sanità.

“Ho fiducia nella magistratura e sono certo che i fatti che mi vengono contestati - che riguardano i mesi tra marzo e aprile del 2020, periodo nel quale ricoprivo il ruolo di dirigente generale del Dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata - verranno analizzati con precisione e senza alcun preconcetto. Ho sempre agito con senso di responsabilità, seguendo le regole e rispettando le norme e i principi di legittimità, anche in un periodo estremamente complesso come quello della prima ondata della pandemia da Covid-19. Continuerò a lavorare con determinazione come sub-commissario del governo per la sanità nella Regione Calabria”, così Ernesto Esposito.