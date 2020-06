Lamezia, 75enne accoltellato su corso Numistrano: individuato responsabile

Lamezia Terme – Momenti di tensione questa mattina su corso Numistrano. Un uomo di 75 anni, A.C., è stato trovato accoltellato nella villetta comunale di fronte l’ufficio postale, sembrerebbe a seguito di una lite. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Locale per stabilire le dinamiche del caso. L’uomo, colpito all’altezza dell’addome, è stato trasportato in ospedale dal 118 e non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia sta cercando di individuare eventuali testimoni per ricostruire l’accaduto e acquisendo le registrazioni delle telecamere.

Successivamente un coetaneo dell'uomo ferito è stato rintracciato e condotto nel Commissariato della Polizia dove è stato interrogato. I due anziani, secondo una prima ricostruzione, si conoscevano da tempo ed erano soliti trascorrere la mattinata seduti su una panchina di corso Numistrano, nel centro della città. Questa mattina, per motivi ancora da accertare, hanno avuto un litigio al culmine del quale uno ha estratto un coltello colpendo l'altro all'addome. Gli agenti hanno poi rintracciato l'autore.