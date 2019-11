Lamezia, a fuoco auto in transito sulla SP 107: illeso conducente

Lamezia Terme - Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta, nella serata di ieri 15 novembre, sulla SP 107 nel comune di Lamezia Terme per incendio autovettura. Una Citroen C4 in transito, per cause accidentali, è stata interessata da un incendio. A bordo il solo conducente che accortosi del fumo fuoriuscire dal vano motore è riuscito ad accostare il veicolo a bordo strada abbandonandolo prima che venisse completamente coinvolto dalle fiamme. Il tempestivo intervento dei soccorritori è valso all'estinzione dell'incendio ed alla messa in sicurezza dell'autovettura. Non si registrano danni a persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA