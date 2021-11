Lamezia, era accusato di falsa testimonianza: tribunale assolve Cortese

Lamezia Terme - Assolto dall'accusa di falsa testimonianza che era stata avanzata nell'ambito di un procedimento penale che si è tenuto a Lamezia. Il Tribunale di Lamezia, nei giorni scorsi, accogliendo la tesi della difesa, esposta dall'avvocato Tiziana D'Agosto, ha assolto Giovanni Carlo Cortese dal reato di falsa testimonianza. Cortese, in particolare, era stato accusato di aver reso false dichiarazioni dinanzi al tribunale collegiale di Lamezia Terme deponendo come testimone nell'ambito del procedimento penale a carico di Gianpaolo Bevilacqua (imputato del reato di estorsione aggravata ai danni del Cortese), in cui aveva dichiarato di non essere mai stato sottoposto a minacce o intimidazioni da parte di Bevilacqua.

In ragione di queste dichiarazioni, Cortese era stato rinviato a giudizio in quanto gli è stato contestato di aver dichiarato il falso nel momento in cui ha negato di essere stato vittima di estorsione. Il Tribunale di Lamezia Terme, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha assolto in via definitiva Cortese rilevando l'insussistenza del fatto.