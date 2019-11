Lamezia, anziano intrappolato in auto a causa del maltempo: salvato da carabinieri a Gabella

Lamezia Terme - Maltempo e precipitazioni abbondanti stanno provocando non solo disagi ma anche situazioni di pericolo. Gran lavoro in queste ore per vigili del fuoco e forza dell'ordine. I carabinieri guidati dal capitano Pietro Tribuzio sono intervenuti in zona Gabella per soccorrere un anziano rimasto intrappolato all'interno della sua auto in transito e bloccato a causa del fiume d'acqua che si è formato all'improvviso sul tratto stradale. Su segnalazione di alcuni residenti, i carabinieri della stazione di Sambiase sono subito intervenuti e hanno riportato al sicuro l'uomo impaurito.

La Protezione civile raccomanda la massima prudenza a causa dell'allerta rossa e invita la cittadinanza a uscire solo in caso di stretta necessità.