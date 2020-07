Lamezia, auto in fiamme in piazza Amendola: illeso conducente

Lamezia Terme - Auto in fiamme in piazza Amendola, in prossimità di piazza Mazzini. Poco dopo le 20, una Smart in transito è stata parzialmente danneggiata dalle fiamme. I passeggeri, accortisi del fumo fuoriuscire dal vano motore, hanno subito abbandonato il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per mettere in sicurezza l’auto. Solo tanta paura per gli occupanti della Smart che non hanno riportato ferite. Lievi disagi alla circolazione si sono registrati durante le operazioni di messa in sicurezza della zona.

