Lamezia, autotreno finisce fuori strada e rimorchio si ribalta: illeso conducente

Lamezia Terme - Un autotreno cisterna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo in un terrapieno bordo strada, con conseguente ribaltamento del rimorchio. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. L'incidente è avvenuto sulla SS18 direzione sud, in contrada Palazzo. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo. Sul posto anche la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e personale tecnico Anas. Al momento, considerate le dimensioni del mezzo, sono in corso di valutazione le operazioni da intraprendere per il recupero del rimorchio ribaltato.

