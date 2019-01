Lamezia Terme - È in corso un’operazione interforze della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, unità cinofile e, in supporto, anche i Vigili del Fuoco, nel quartiere Ciampa di Cavallo. Secondo quanto si apprende, dalle prime ore di questa mattina, sono in corso delle perquisizioni nelle palazzine popolari. Una serie di controlli, quindi, in una zona particolarmente attenzionata in città.

Seguiranno aggiornamenti