Lamezia, colpi di pistola in via Marzabotto: carabinieri sul posto

Lamezia Terme - Almeno tre i colpi di pistola che sono stati esplosi da una persona nel tardo pomeriggio di oggi a via Marzabotto, a Sambiase. Sul posto si trovano i carabinieri, che stanno eseguendo tutti i rilievi e le prime indagini necessarie a capire cosa sia accaduto, chi sia la persona che ha impugnato l'arma e quali i motivi all'origine del gesto. Ciò che al momento è stato appurato è che non vi siano feriti ma sono in corso tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.