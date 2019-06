Lamezia, controlli alla fiera di Sant'Antonio: sequestri, denunce e verbali

Lamezia Terme - Nel primo giorno della tradizionale fiera di Samt’ Antonio, la Polizia Locale, ha implementato un dispositivo di controllo finalizzato sia ai compiti di istituto che alle aggiuntive verifiche in materia di osservanza dei dispositivi di safety. Nell'ambito di questa complessiva attività, sono state accertate sette infrazioni ed elevati altrettanti verbali. L’azione della Polizia Locale ha portato al sequestro di circa 150 mezzi di merce per un valore di 4.000 euro. Una persona è stata notata in area fieristica, dal personale della polizia locale in abiti civili ed in servizio antiabusivismo, con un grosso borsone. Durante il controllo, la persona, poi identificata in un pluripregiudicato barese di 29 anni, dopo aver abbandonato la merce, ha inscenato una repentina fuga dentro l'area di fiera, mettendo a repentaglio l'incolumità dei numerosi avventori che stazionavano nei pressi degli stands allestiti.

Il Personale del Corpo si è dato all’inseguimento del fuggitivo e ed è riuscito a bloccarlo dopo circa 500 metri sull'adiacente via Miceli. Condotto al Comando, dopo le formalità di rito, S.B. è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, possesso di merce con segni mendaci e ricettazione. La merce è stata sottoposta a sequestro a disposizione dell' Autorità Giudiziaria. Durante i controlli in fiera sono stati sequestrati, inoltre, circa 70 pezzi di giocattoli pericolosi. I controlli della Polizia Locale, coordinati dal Dirigente, si sono anche concentrati sull'occupazione abusiva di suolo pubblico, effettuata nei pressi dell'area fieristica; nella fattispecie, in spregio alla normativa in materia è stato accertato l'uso di fiamme libere o di dispositivi atti a cuocere i cibi, senza le necessarie condizioni di sicurezza. Tutti gli esercenti inottemperanti sono stati sanzionati.