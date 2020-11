Lamezia, Corte d'Appello condanna per estorsione Gianpaolo Bevilacqua a 5 anni e 4 mesi di reclusione

Lamezia Terme - La corte d'Appello di Catanzaro (presidente Domenico Commodaro e, a latere i giudici Giovanna Gioia e Angelina Silvestri) ha condannato Gianpaolo Bevilacqua, ex consigliere provinciale ed ex vicepresidente del Cda della Sacal, a 5 anni e 4 mesi di reclusione, 600 euro di multa, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché al pagamento delle spese processuali e al pagamento di 1.800 euro alle parti civili. Bevilacqua è stato condannato per il reato di estorsione. A giugno 2018 la Corte di Cassazione, seconda sezione presieduta da Piercamillo Davigo, aveva deciso di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro aveva assolto il politico coinvolto nel 2013 nella maxi operazione “Perseo”, accusato di estorsione e concorso esterno in associazione mafiosa.

Per Gianpaolo Bevilacqua, difeso dall’avvocato Francesco Gambardella, era arrivata la condanna in primo grado: era decaduta l’estorsione e gli erano stati inflitti 4 anni e 8 mesi per concorso esterno. Poi l’assoluzione in secondo grado perché “il fatto non sussiste”. Dopo l’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura Generale è stato deciso l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello da parte della Suprema Corte. Fino ad arrivare all'udienza del 4 novembre scorso, durante la quale è stata pronunciata la sentenza di condanna.