Lamezia Terme – Una persona è stata investita nei pressi della rotatoria di via Scarpino. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una donna di circa 40 anni. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non si conoscono le condizioni del pedone, che è stato soccorso e trasportato con urgenza in ospedale dall’ambulanza. L’investitore si è fermato a prestare soccorso.