Lamezia Terme – Una donna di 37 anni è stata trovata morta questo pomeriggio all’interno della sua abitazione in via del Progresso. A trovare il suo corpo ormai privo di vita sarebbe stato il compagno che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto la compagnia dei carabinieri di Lamezia guidata dal comandante Tribuzio e il medico legale per tutti i primi accertamenti del caso. Sarà però solo l’autopsia a chiarire le cause del decesso della donna.

