Lamezia, due incidenti nella notte dell'Epifania: feriti

Lamezia Terme - Due incidenti, nella notte dell’Epifania, si sono verificati a Lamezia. In entrambe gli scontri, avvenuti tra due auto, ci sono stati dei feriti. Intorno alle 22, in via dei Bizantini, una Yaris e una Punto si sono scontrate proprio a ridosso di uno spartitraffico. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e l’ambulanza per trasporare le persone rimaste ferite all’ospedale. Da quanto si apprende, in questo caso i feriti sarebbero due.

Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, un altro scontro si è verificato all’altezza dell’incrocio di via Milite Ignoto tra una Citroen C2 e una Nissan Qashqai. Sul posto è giunta l’ambulanza per soccorrere una donna rimasta ferita, Mpm per il ripristino stradale e le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’impatto.

Incidente via dei Bizantini

Incidente via Milite Ignoto