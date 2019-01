Lamezia, fiamme in abitazione di via Misiani: in salvo famiglia

Lamezia Terme - Paura, in via Misiani, per una famiglia, a causa di un incendio divampato intorno alle 21 nell'appartamento di due piani. L'incendio, secondo le prime valutazioni effettuate, è di origine accidentale. Un corto circuito avvenuto all'interno di un locale adibito a ripostiglio, situato al livello superiore dell'abitazione ha innescato l'incendio che si è propagato in alcuni locali della zona notte.

I proprietari si trovavano al piano inferiore quando hanno avvertito un odore acre di plastica bruciata seguito dal distacco dell'energia elettrica in tutto l'appartamento. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme con supporto di autobotte è valso all'estinzione del rogo evitandone la propagazione all'intera abitazione. Per fortuna la famiglia si è salvata dando subito l'allarme.