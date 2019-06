Lamezia, fumo nero e odore acre: nuovo incendio a Scordovillo

Lamezia Terme - Nuovo incendio nel campo rom di Scordovillo. Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare le fiamme per l’ennesimo rogo di rifiuti di vario genere. Una nube nera e acre si è levata anche nella prima domenica ufficiale d’estate, a ridosso dei nuovi complessi condominiali. Erano ormai alcuni mesi che non si verificava un nuovo incendio nel campo. Il forte odore si è esteso in tutta la città, raggiungendo anche nelle zone più lontane, a causa del vento. Sul posto anche la Polizia Locale e le forze dell’ordine. Diverse le segnalazioni giunte alla Sala Operativa del 115.

© RIPRODUZIONE RISERVATA