Lamezia, giovane picchiato e derubato durante una rissa in centro: identificati alcuni ragazzi

Lamezia Terme - Un gruppo di ragazzi sono stati identificati dalla polizia nella notte di sabato perché ritenuti presunti responsabili di una rissa scoppiata nel centro di Lamezia Terme nella zona di corso Numistrano, il luogo più frequentato della città e dove gravitano quasi tutti i locali della movida. Secondo quanto appreso, il gruppo avrebbe picchiato un coetaneo per sottrargli il portafogli. Alle resistenze del malcapitato, il branco si sarebbe scagliato contro di esso causandogli delle ecchimosi. Indagini ancora in corso per approfondire il caso. Vi è da dire che non è la prima volta che nel centro di Lamezia si verificano risse e pestaggi fra bande di ragazzi, soprattutto nei fine settimana e nelle adiacenze della zona della movida.

A. C.