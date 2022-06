Lamezia, il mercato nero dei farmaci anche in piena emergenza Covid: è la seconda operazione in pochi anni

Lamezia Terme - La base operativa a Pianopoli, in un magazzino. È da qui - secondo le ricostruzioni effettuate dalla procura di Lamezia Terme - che farmaci di uso comune e prodotti veterinari sarebbero stati sistematicamente sottratti per essere immessi sul mercato clandestino a prezzi stracciati. È una fitta rete quella che ieri è finita al centro di un'operazione eseguita dai carabinieri del Nas di Catanzaro, sotto il coordinamento della procura lametina e che ha portato all'emissione di 14 misure cautelari (10 arresti domiciliari, un divieto di dimora e 3 misure interdittive di divieto di esercitare la professione di farmacista per 12 mesi e all'iscrizione nel registro degli indagati di 18 persone. Associazione a delinquere finalizzata al furto e alla ricettazione di farmaci destinati all'uso umano e veterinario, queste le accuse formulate dopo circa due anni di indagini.

"Si tratta della seconda operazione del genere - fanno notare gli inquirenti - nel territorio lametino. La prima su Blu express nel 2019, che riguardò per l'appunto presunti reati di furto, ricettazione e commercializzazione di ingenti quantitativi di farmaci ed altri prodotti farmaceutici. Evidentemente vi è un mercato illegale che in questo territorio si sta facendo strada e che, dal canto nostro, stiamo reprimendo".

Quanto all'operazione di ieri tre le persone ritenute al vertice di questa filiera illegale, un magazziniere e due corrieri: che avrebbero - nelle ricostruzioni della procura - operato nella provincia di Catanzaro e Cosenza, sottraendo quantitativi di medicinali per poi distribuirli in farmacie e parafarmacie conniventi e in una rete di vendita illegale. Tachipirina, cardioaspirina, antipiretici e moment i medicinali che avrebbero sottratto per poi rivenderli con sconti anche del 60-70% e molto richiesti soprattutto nel periodo dell'emergenza sanitaria.

I nomi degli indagati

