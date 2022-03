Lamezia, implementati servizi di controllo sul territorio dopo sparatoria in piazza Borelli

Lamezia Terme - Guardia alta e controllo costante del territorio. La sparatoria, che si è consumata a piazza Borelli lunedì sera ed è sfociata nell'omicidio di Luigi Trovato e nel ferimento di due persone, ha spinto forze dell'ordine e autorità di prevenzione a implementare i servizi di controllo sul territorio. Vi è, infatti, una costante interlocuzione fra carabinieri, polizia, procura e autorità statali che nei prossimi giorni potrebbe portare alla convocazione di una riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per analizzare quanto accaduto e predisporre - se ritenuto necessario - nuove mosse soprattutto per segnare la presenza dello Stato in una comunità evidentemente scossa e impaurita.

La dinamica della sparatoria - avvenuta in una zona centrale della città e nel tardo pomeriggio - spinge inquirenti e forze dell'ordine a monitorare costantemente il territorio, partendo dal risultato di aver fatto piena luce sull'accaduto nell'arco di poche ore.