Lamezia, imputata per porto e detenzione di arma: assolta

Catanzaro - La corte di Appello di Catanzaro ha assolto A.P. imputata per il reato di porto e detenzione di arma. La donna, lametina, era stata per tale ragione condannata a 2 anni di reclusione sia in primo che secondo grado di giudizio. Avverso la sentenza della corte di Appello i difensori della donna (gli avvocati Ramona Gualtieri e Giusi Caliò), hanno proposto ricorso in Cassazione che, accogliendolo, avevano annullato con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro. A seguito di tale sentenza, la corte di Appello, seppur in un primo tempo aveva riconfermato la condanna, una volta che la Cassazione aveva di nuovo annullato con rinvio, ha assolto A.P. “per non avere commesso il fatto”.

