Lamezia, in fiamme rifiuti e matasse di cavi in magazzino in disuso

Lamezia Terme - In fiamme rifiuti e matasse di cavi in alcuni magazzini situati in via Costabile, nel quartiere di Sambiase. Intorno alle 21, gli abitanti della zona hanno avvertito un forte odore acre e del fumo e hanno allertato i vigili del fuoco. La squadra, intervenuta sul posto, ha domato l'incendio e messo in sicurezza la zona. Secondo una prima ricostruzione pare che ad andare a fuoco sono stati piccoli cumuli di rifiuti e dei cavi dai quali viene estratto il rame. Si tratta di alcuni magazzini recitanti e in disuso dove, secondo quanto si apprende, pare che ignoti si siano introdotti abusivamente. Sul posto pertanto è stato richiesto anche l'intervento dei carabinieri per ulteriori indagini. Non si registrano danni particolari alla struttura.

