Lamezia, incendio in abitazione in contrada Piombo: intervengono vigili del fuoco

Lamezia Terme - In contrada Piombo, nel pomeriggio un incendio ha interessato un edificio. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia con supporto di autobotte. Appena notate le fiamme i proprietari hanno effettuato un primo intervento di estinzione dell'incendio in attesa dell'arrivo dei Vigili. Le fiamme, scaturite all'interno della canna fumaria si sono propagate nel sottotetto mansardato con una struttura in legno lamellare e copertura in laterizi. Il rogo ha procurato danni solo al sottotetto che al momento non era utilizzato dai proprietari.

Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il propagarsi delle fiamme alla rimanente parte dell'abitazione di recente costruzione, che non ha subito danni. Non si registrano persone ferite o intossicati.