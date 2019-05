Lamezia, incendio in negozio su via Marconi: intervengono vigili del fuoco

Lamezia Terme - Un incendio si è verificato questa sera in via Guglielmo Marconi, all'interno di un negozio di materassi e vendita al dettaglio. Secondo una prima ricostruzione, ad accorgersi del denso fumo provenire dall'interno, sarebbe stato un passante. Sul posto è stato allertato il proprietario, i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassaro oltre e la Polizia per mettere in sicurezza l'area. Ancora non si conoscono le cause che hanno innescato l'incendio ma secondo una prima ipotesi non sarebbe di natura dolosa. Ancora da quantificare i danni al negozio. La zona è stata momentaneamente interdetta al traffico per permettere le operazioni di spegnimento.

