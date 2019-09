Lamezia, incendio in un magazzino in viale San Bruno: distrutta auto e una barca

Lamezia Terme - Paura, tra gli abitanti della zona, nel pomeriggio del 23 settembre in via San Bruno, sul rettifilo Bagni, dove è divampato un incendio, per cause ancora in corso di accertamento, all'interno di un locale adibito a magazzino. Completamente avvolte e distrutte dalle fiamme, una barca e un'auto. Nel locale si trovava anche un altro mezzo, una pala gommata, che è stata danneggiata parzialmente, diversi anche i danni al locale. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona evitando che il fuoco si propagasse, sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia per tutte le indagini del caso. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa e si ipotizza anche la natura dolosa. Pertanto, le forze dell'ordine stanno indagando sull'incendio tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza.

