Lamezia Terme – Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco per spegnere i roghi anche in Calabria. Nella tarda serata di ieri, in particolare, un vasto incendio boschivo è divampato in località Caronte lambendo anche alcune abitazioni. Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo tanta paura tra gli abitanti della zona che hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.