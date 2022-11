Lamezia, indagini in corso su auto di un avvocato distrutta da un rogo: solidarietà della Camera Penale

Lamezia Terme - Sono in corso le indagini dei carabinieri sull'incendio che nella notte fra mercoledì e giovedì ha interessato l'auto di un avvocato lametino parcheggiata su via Trento. Il rogo ha completamente distrutto l'auto del legale e danneggiato un'altra auto parcheggiata nelle vicinanze e le vetrine di una vicina attività commerciale. Sulle origini dell'incendio - da quanto si apprende - non vi è chiarezza, da qui l'attività giudiziaria messa in campo dagli inquirenti subito dopo l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Intanto, la Camera Penale lametina esprime la sua vicinanza al collega: "Confidando nel rapido epilogo delle indagini - affermano i penalisti lametini - manifesta irretraibile vicinanza e solidarietà all'integerrimo e specchiato professionista, vieppiù laddove venisse confermata la natura vile dell'accadimento, esprimendo al contempo ingravescente preoccupazione e allarme per la deriva violenta che continua a dilagare in città".