Lamezia, ingoia involucro di cocaina durante perquisizione: denunciato 21enne

Lamezia Terme - I Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari a Curinga e Lamezia Terme, con l'ausilio dell' unità cinofila dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia.Un trentaduenne curinghese è stato trovato in possesso di circa 34 grammi di marijuana, suddivisi in più barattoli ed un bilancino di precisione, e pertanto è stato denunciato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per lo stesso motivo è stato denunciato anche un lametino, di 21 anni, in possesso di circa 3 grammi di marijuana ed un involucro contenente circa 3 grammi di cocaina, ingerito nel corso del controllo ed estratto integro per via endoscopica da personale medico dell’ospedale civile di Lamezia Terme. In un’abitazione di Acconia, i Carabinieri hanno scoperto gabbie contenenti due ghiandaie, due merli e le relative uova, e denunciato un curinghese, di 46 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per indebita detenzione di fauna selvatica protetta di proprietà indisponibile dello Stato. I volatili sono stati sequestrati ed affidati al Centro recupero animali selvatici di Catanzaro per la loro cura e successiva liberazione.