Lamezia, l’appello della famiglia di una donna da 2 mesi in attesa di un loculo al cimitero: “Vicenda surreale e vergognosa”

Lamezia Terme – Continua l’emergenza nei cimiteri cittadini con salme ancora in attesa di un posto. “È una vicenda surreale e vergognosa” quella raccontata da una famiglia lametina che sta vivendo oramai da quasi due mesi. Da qui un accorato appello rivolto agli enti preposti e all’amministrazione comunale per “una vicenda che certifica il fallimento della politica”. Il 25 maggio scorso una signora, madre di cinque figli, è venuta a mancare. “Da allora - dichiarano i parenti - riposa, ancora, nella cappella del cimitero di Sant’Eufemia; tuttora non ha ricevuto la degna sepoltura”.

A raccontare lo strazio in attesa di un loculo al cimitero, uno dei suoi figli: “stiamo ricevendo solo porte in faccia, peraltro – denuncia il cittadino di Lamezia – entrambi gli enti interessati sembrano giocare al più classico “scaricabarile”. Infatti (e questo è il fatto più grave) i loculi, nel cimitero lametino, ci sono! Vanno solo liberati, poiché sono posti di defunti che non vengono più rinnovati dai parenti da anni”. Nei mesi scorsi - ricordano - anche la trasmissione televisiva di Barbara D’Urso su Canale 5 si era occupata del problema nei cimiteri cittadini.