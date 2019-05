Lamezia, muore donna investita su via Indipendenza: conducente indagato per omicidio colposo stradale

Lamezia Terme – E’ indagato per omicidio colposo stradale l’uomo che intorno alle 7.30 di ieri mattina ha investito la signora Concetta Dinaro, 76 anni, su via Indipendenza, proprio mentre attraversava la strada per andare a gettare la spazzatura in uno dei bidoni presenti in zona.

L'uomo si è fermato per prestare soccorso. Sul posto è subito giunta l'ambulanza e la polizia locale con il vicecomandante Aldo Rubino, ma per la donna, in gravissime condizioni, non c’è stato niente da fare ed è deceduta poco dopo in ospedale dove era stata trasporta con urgenza a causa delle ferite riportate.

Dell’accaduto è stata subito informata l’autorità giudiziaria competente e sono stati disposti accertamenti da parte della Procura sulla salma della donna per fare meglio luce su quanto accaduto nel tragico incidente. L’uomo, che guidava una Renault Clio, è indagato per omicidio colposo stradale. Grande dispiacere in città per la morte improvvisa della signora Dinaro, molto conosciuta perchè gestiva un negozio di orto-frutta in piazza San Giovanni.