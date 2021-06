Lamezia, non luogo a procedere per Mascaro e Arpaia: nel 2018 erano stati indagati in qualità di ex presidenti Vigor

Lamezia Terme - Il gup del tribunale di Lamezia Terme ha disposto il non luogo a procedere nei confronti dell'avvocato Paolo Mascaro e dell'imprenditore Claudio Arpaia, che erano stati accusati di avere emesso fatture per operazioni inesistenti, quali presidenti della Vigor Lamezia, per abbattere, attraverso costi fittizi, l’imponibile così da evadere le imposte. Dopo numerose udienze istruttorie nel corso delle quali sono state messe a confronto le tesi dell'accusa con quelle delle difese, il giudice Prignani ha disposto il non luogo a procedere sia per Mascaro (difeso dall'avvocato Giuseppe Spinelli) che per Arpaia. La vicenda ha avuto origine nel 2018 attraverso un'indagine svolta all'epoca dalla Guardia di finanza.