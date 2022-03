Lamezia, omicidio Trovato: svolti i funerali in forma privata del 52enne ucciso la sera del 7 marzo

Lamezia Terme - Si sono svolti stamattina in forma privata i funerali di Luigi Trovato di 52 anni, ucciso durante il conflitto a fuoco che si è consumato lunedì 7 marzo intorno alle 19 in piazza Borelli a Lamezia. Sono passati dunque 11 giorni dall'agguato. Un tempo evidentemente necessario agli inquirenti, dopo l'esame autoptico, per approfondire e trarre conclusioni sulle esatte dinamiche dell'azione criminale.

Nella sparatoria ferito anche un fratello della vittima, Luciano di 37 anni e Pasquale D’Angela di 34. In carcere si trovano, dopo aver confessato, altri due giovani, Claudio Paola, 36enne e Antonio Monteleone 23 i quali avrebbero agito, a loro dire, "per legittima difesa" dopo precedenti litigi. Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri e al momento non vi sono particolari novità in merito alle ricerche su una delle pistole usate nell'agguato e gettata nel torrente Piazza.

In città non si è spenta l'eco di questo gravissimo fatto di sangue mentre le forze dell'ordine, come già ricordato nei giorni scorsi, hanno intensificato i controlli con posti di blocco nelle vie centrali e non solo in una Lamezia che sembra essere ripiombata negli anni bui delle guerre fra cosche.

A.C.