Lamezia, operaio travolto e ucciso da un'auto sull'A2

Lamezia Terme - Un operaio addetto alla manutenzione è stato travolto e ucciso in un incidente stradale avvenuto sull'A2 Autostrada del Mediterraneo all'altezza di Francavilla Angitola, tra gli svincoli di Lamezia e Pizzo Calabro, corsia Sud. Secondo quanto si è potuto apprendere un veicolo in transito, per cause in corso di accertamento, ha investito il lavoratore che successivamente è deceduto. Attualmente il traffico in direzione sud è bloccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine. Lunedì scorso un altro scontro mortale si è verificato nel tratto autostradale. A perdere la vita un 56enne di Platania mentre la moglie è rimasta ferita in modo grave.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto al km 339,400, appena scattato l'allarme, è intervenuto l'elisoccorso ma l'operaio, di cui al momento non si conoscono le generalità, è morto in conseguenza delle ferite riportate. Nella zona sono da tempo in corso dei lavori e c'è in atto un restringimento della carreggiata. Una lunga fila di mezzi si è formata sulla corsia sud dell'autostrada.