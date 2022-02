Lamezia, operazione contro spaccio di droga: iniziati i primi interrogatori di garanzia

Lamezia Terme - Sono iniziati questa mattina gli interrogatori di garanzia per alcuni dei 23 destinatari di misure cautelari nell'ambito dell'operazione condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro e dal Commissariato di Lamezia Terme, che il 17 febbraio scorso ha svelato l'esistenza di una presunta associazione dedita al traffico di stupefacenti (99 in totale gli indagati), operativa a Lamezia Terme e in particolare in piazza Mercato Vecchio a Nicastro. A presentarsi davanti al gip sono stati Domenico Gian Luigi Bonali e Simone Bonali, difesi dall'avvocato Antonio Larussa e Pasquale Buffone, difeso dall'avvocato Francesco Domenico Murone. Tutti e tre gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli interrogatori proseguiranno lunedì davanti al gip di Castrovillari e di Catanzaro.

B.M.