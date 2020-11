Lamezia, operazione "Scacco alla Regina": tutti condannati

Lamezia Terme – Tutti condannati gli imputati rimasti coinvolti nell’operazione denominata “Scacco alla Regina” contro lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti consumati all’interno del quartiere “Ciampa di cavallo” di Lamezia, nel processo col rito abbreviato celebrato nel tribunale lametino. Oggi il giudice Luana Loscanna nel tribunale di Lameiza ha dato lettura della sentenza per 15 imputati. L'operazione prese il nome perché a capo della presunta organizzazione criminale vi sarebbe stata Caterina Butruce che, nonostante in carcere, sarebbe riuscita a guidare una ramificata e capillare catena di spaccio.

La sentenza:

Caterina Butruce (definita la “regina) 5 anni di reclusione e 18mila euro di multa

Sandro Bevilacqua, 5 anni e 2 mesi e 18mila euro di multa

Daniele Amato, 6 anni e 30mila euro di multa

Fabrizio Berlingieri, 6 anni e 30mila euro di multa;

Tonino Amato, 5 anni e 2 mesi e 20mila euro di multa;

Patrizio Amato, 4 anni e 10 mesi e 17.667 euro di multa;

Marcello Amato, 5 anni e 4 mesi di reclusione e 18mila euro di multa

Antonio Galiano, 5 anni e 4 mesi e 18mila euro di multa;

Georg Holzhausen e Antonio Palermo 4 anni e 8 mesi e 17.333 euro di multa;

Angela Franceschi, 4 anni e 8 mesi e 17.333 euro di multa;

Annamaria Pani, 3 anni, 1 mese e 10 giorni e 11.555 euro di multa;

Pasquale Buffone, 1 anno di reclusione e 2mila di multa

Salvatore Iannazzo, 10 mesi e 1.667 euro di multa

Gianfranco Bruno 8 mesi e 2mila di multa.

Inoltre, il tribunale ha disposto per Caterina Butruce, Sandro Bevilacqua, Daniele Amato, Tonino Amato, Fabrizio Berlingieri, Antonio Galiano e Marcello Amato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per Antonio Palermo, Holzhausen, Angela Franceschi, Annamaria Pani e Patrizio Amato l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. Assolto Sandro Bevilaqua da alcuni reati perché il fatto non sussiste. Dichiarato il non doversi procedere per Daniele Amato e Fabrizio Berlingieri per il reato al capo 14 per mancanza della querela.

Gli imputati erano stati coinvolti a novembre del 2019 nell'operazione "Scacco alla regina", realizzata dalla procura di Lamezia guidata da Salvatore Curcio e che portò in totale all'emissione di 19 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone accusate di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti consumati all’interno del quartiere “Ciampa di cavallo” di Lamezia. All'epoca finirono nelle maglie dell'inchiesta anche tre minori.