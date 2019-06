Lamezia, rinvenuta piantagione di canapa indiana in località Pastorizia

Lamezia Terme - Sequestrate più di 50 piante e diversi attrezzi utilizzati per la coltivazione. La stazione Carabinieri forestale di Lamezia Terme, intervenuta durante un incendio, sul quale stavano operando i Vigili del fuoco per lo spegnimento, occorso nel comune di Lamezia Terme in località Pastorizia, hanno accertato che, in una piccola radura presente in un canneto, era occultata una piantagione di canapa indiana costituita 52 piantine, altezza media 50 cm circa ed in buono stato vegetativo. Effettuati i primi accertamenti di rito ed i primi riscontri utili per individuare gli autori della coltivazione, le piante, su disposizione dell’AG, sono state sequestrate e distrutte sul posto. Sono stati anche posti sotto sequestro gli attrezzi agricoli utilizzati per la coltivazione, contenitori in plastica e del concime.

