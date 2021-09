Lamezia, riprende il processo Rinascita Scott dopo la pausa estiva

Lamezia Terme - E' ripreso oggi nell'aula bunker di Lamezia il processo Rinascita Scott, l'operazione scattata nel dicembre 2019 su impulso della procura di Catanzaro contro le cosche del Vibonese e che vede oltre 350 imputati.

Dopo la pausa estiva oggi si è tornati in aula e la prima novità è legata alla posizione dell'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, imputato nel processo: l’avvocato Salvatore Staiano in un primo momento ha rinunciato alla difesa e la comunicazione è arrivata in aula dal presidente del Collegio, Brigida Cavasino, che da gennaio scorso sta conducendo il processo nell’aula bunker di Lamezia Terme. Successivamente, però, l’ex parlamentare ha nominato nuovamente Staiano, che ha accettato l’incarico.