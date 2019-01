Lamezia, scontro frontale tra due auto in via Murat: ferita donna

Lamezia Terme - Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Lamezia, in via Gioacchino Murat. Due le autovetture coinvolte nello scontro frontale: una Fiat 500 su cui viaggiava la donna ed una Alfa Romeo Giulietta, con a bordo due persone. La conducente della Fiat 500 è stata soccorsa dal personale sanitario del Suem 118 ed è stata trasferita in ospedale. Illesi i passeggeri dell'altra vettura che comunque sono stati accompagnati in ospedale per ulteriori controlli. Accertamenti in corso sulla dinamica da parte della polizia locale. I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti per la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Disagi per la viabilita.

