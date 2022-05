Lamezia Terme – Un incidente si verificato ieri notte intorno alle 22 nei pressi del bivio Bagni. Per cause in corso di accertamento, due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen T-Rock, si sono scontrate provocando 2 feriti. La Fiat Panda a causa dell’impatto si è capovolta. Sul posto il 118 per il trasporto dei feriti presso il nosocomio e la polizia per i rilievi del caso.