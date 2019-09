Lamezia, scontro tra auto e camion sulla SS 18: feriti

Lamezia Terme - Brutto incidente questa mattina sulla strada statale 18 Tirrena inferiore dopo bivio Palazzo. Un camion e un’auto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrate. Due le persone rimaste ferite che sono state trasportate dal 118 all’ospedale per le cure del caso. L’auto, a seguito dell’impatto è finita in una scarpata. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale per regolare la viabilità e per tutti gli accertamenti del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA