Lamezia Terme - Incidente fra due auto, questa notte, su via del Bizantini. Ad essere coinvolta una mini car e una Pegeout 206. A causa dell'impatto, da quanto si apprende, tre le persone rimaste ferite, per le quali è stato necessario intervento di due ambulanze per prestare soccorso e per le cure necessarie. Sul posto carabinieri e polizie per tutti i rilievi del caso e stabilire la dinamica dell'incidente, e Mpm per il ripristo del manto stradale.

