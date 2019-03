Lamezia Terme - Più persone sono rimaste ferite questa sera in un incidente stradale verificatosi nei pressi di via Ferlaino. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto tra due auto. Sul posto due ambulanze per soccorrere le tre persone e trasferirle in ospedale e la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente. La zona nei pressi della scuola media "Manzoni" è rimasta momentaneamente chiusa al traffico.

