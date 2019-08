Lamezia, incidente in via Salvatore Raffaele: un ferito

Lamezia Terme - Incidente, questa mattina, in via Salvatore Raffaele. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, giunta sul posto, una Fiat doblò avrebbe perso il controllo andando ad impattare contro un albero, un cassone e contro altri due veicoli parcheggiati. Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza per prestare le prime cure al conducente del veicolo e per il trasporto all'ospedale. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi, si sono verificati dei rallentamenti alla circolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA